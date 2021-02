TÄNA OTSEBLOGI | Kas käsi kullas või taguots mullas? Eesti korvpallikoondis kohtub otsustavas mängus Põhja-Makedooniaga 

Eestlastel on tabelis kaks võitu ja kolm kaotust, makedoonlastel üks võit ja neli kaotust. Meie koondisele sobib edasipääsuks ka kaheksapunktiline kaotus, sest möödunud aasta veebruaris alistati vastased 81 : 72.

Peatreener Jukka Toijala sõnul tuleb vastaste liidrid kontrolli alla saada. "Oleme skautingut teinud ja teame detaile, mida nad selle koondiseakna sees näidanud on. Kõik teavad, kes on võtmemängijad. Peame näitama head kaitset nende võtmemängijate Nenad Dimitrijevići ja Jacob Wiley vastu," rääkis soomlane.

"Meil on hea võimalus EMile pääseda. Kaheksa punkti on edumaad. Teeme füüsilise, taktikalise ja psühholoogilise ettevalmistuse nii hästi, kui oskame. Usun, et kui mäng hakkab, oleme valmis."