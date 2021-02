NELJAS KULD: Eesti segapaaris kurlingu meistrivõistlustel võidutsesid tiitlikaitsjad 

Eesti segapaaris kurlingu meistrivõistluste finaalis kohtusid tiitlikaitsjad Marie Turmann ja Harri Lill ning Triin Madisson ja Karl Kukner. Esimene mäng lõppes tiitlikaitsjatele kaotusega 5 : 6. Teine ja kolmas mäng aga tiitlikaitsjate kasuks 7 : 2 ja 8 : 5. Kolmanda koha saavutasid Liisa Turmann ja Siim Sein.



"Kindlasti on tunda, et meistrivõistluste tase on tõusnud ja selle üle on väga hea meel. Meistrivõistlustel oli meil mitu tugevat vastast ja kindlasti peab kiitma finaali vastaseid. Eesti curlingu liidu peatreener Derek Brown on head tööd teinud," ütles Harri Lill.



Marie Turmann ja Harri Lill on taganud Eesti esindajana pääsu eelseisvatele segapaaris kurlingu maailmameistrivõistlustele. Panused on MMil kõrged, sest osalejatel on võimalik teenida 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunkte. Praeguse seisuga toimub MM Šotimaal 24. aprillist 1. maini.



Varasemalt on jagatud taliolümpia kvalifikatsioonipunke kahe järjestikuse MMi kokkuvõttes. Pandeemia leviku tõttu 2020. aasta maailmameistrivõistlused tühistati ning sel korral jagatakse kvalifikatsioonipunkte ühelt otsustavalt MMilt.