Šveitsi kogemusega Rainer Kelk liitub taas käsipalliklubi Tallinnaga 

"Hooaja alguses tundsin, et olen käsipalli juba nii pikalt mänginud, et motivatsioon hakkas vähenema ning seetõttu otsustasin sellest väikese puhkuse võtta," alustas Kelk lõpetamise ning naasmise tagamaade selgitamist. "Ühel hetkel siiski üksi treenimine ei olnud enam nii motiveeriv ning seetõttu otsustasin vähemalt selle hooaja lõpuni käsipalli platsile naasta."

"Tiimi on mind väga hästi uuesti vastu võetud ning eriti rahul olen HC Tallinna uue üldkehalise ettevalmistuse (ÜKE) treeneri, Martin Aasnaga, kelle lisandumine on andnud võistkonnale uue professionaalsuse taseme," jätkas joonemängija.

"Mul on väga hea meel, et meie viimase kolme hooaja üks kaitse tugisammas Rainer Kelk meiega taasliitus. Hooaja esimesel poolel oli meil tema asendajaks 16aastane Karl Kramm, kes hetkel hetkel põlvevigastusega eemal. Rainer on väga heas kehalises vormis ning loodetavasti mängurütmiga kohanemine kaua aega ei võta. Ta on meiega juba paar nädalat treeninud ning võtame tema uuesti sisseelamist rahulikult. Koos Markus Viitkariga on nad varasematel hooaegadel moodustanud võitlusliku ja agressiivse keskkaitsjate paari, kelle vastu pole kellelgi lihtne olnud," lausus HC Tallinna peatreener Risto Lepp, kes kiidab ka joonemängija kõrget tööeetikat.