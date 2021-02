28 endist ja praegust Eesti tippsportlast saavad kokku 25 894 eurot haridusstipendiumi 

HTM-i kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on juba 18 aasta pikkune koostöö EOK-ga olnud tõhus ning tal on hea meel, et programm on olnud jätkusuutlik.

"Tippsportlased ei saa pühenduda võrdselt sportlike tulemuste saavutamisele ning õppetööle, seepärast on väga oluline toetada tublimate võimalust omandada teadmised ja oskused, millest peale aktiivse sportlaskarjääri lõppemise kogu eluks kasu on," ütles Laidmets.

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Tokyo olümpiamängudeks valmistuva ning Tartu Ülikoolis kehakultuuri õppiva sulgpalluri Kristin Kuuba sõnul on stipendium aidanud omavahel siduda ülikooliõpingud ning treeningud ja võistlused.

"Üheks osakoormusel õppimise eesmärgiks oli, et ülikooli lõpetamine ja olümpiahooaeg omavahel ei kattuks, kuid elul olid teised plaanid. Olümpia edasilükkamine tähendab minu jaoks seda, et nii kooli lõputunnistuse saamine kui Tokyo OM toimuvad ikkagi samal aastal. Siiski oli see suureks abiks, kuna väiksema mahu tõttu ülikoolis sain täielikult spordile keskenduda ning ükski treeninglaager ega võistlus ei jäänud kooli tõttu pidamata," sõnas Kuuba.

28 stipendiumi pälvinud sportlasest on sel korral ainult kolm uut taotlejat, ülejäänud on korduvtaotlejad. Stipendiumisaajatest neli on lõpetamas ülikooli tuleval suvel. Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 25 894 euroga.