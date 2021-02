Kristian Kullamäe: olen kindel, et teeme EMil ilusaid asju 

"Ütlen alustuseks, et Põhja-Makedoonia on suurepärane tiim. Nad ei andnud kunagi alla. Nad olid Itaalia vastu taga 16 punktiga ja tulid mängu tagasi. Ka täna võitlesid nad viimase sekundini, müts maha nende ees," lausus koondise peatreener Jukka Toijala.

Soomlane toonitas, et Eesti meeskond on alles väga noor ja nad said mängust väga olulise kogemuse. "Olen mängijate üle väga-väga-väga õnnelik. Olen üle aasta selle grupiga töötanud – suurepärane sats, kes töötavad koos ja saavad hästi läbi," jätkas ta. "Ma tõsiselt usun, et me lähiaastatel läheme veel paremaks ja siis me ei räägi ainult kvalifitseerumisest. Aga see oli vägev saavutus. Tänud mängijatele ja taustajõududele."

Toijalalt uuriti, kas kohtumise ajal tekkis ka mõte, et Eesti võib mängu kaotada. "Peatreenerid on alati mures, et midagi võib juhtuda. Aga kui peale poolajapausi elasime üle vastaste spurdi, siis olin kindel, et võidame matši," ütles ta.

Mängu viimastel sekunditel viskas Eesti tagamängija Märt Rosenthal meelega mööda vabavisked, sest Eesti soovis välitada lisaajale jõudmist, kus vastased võinuks võtta üheksapunktise võidu.

"Kohtumise viimastel hetkedel saime aru, et me ei soovi lisaaega ja parem on kaotada. See oli päris hullumeelne. Aga olin kindel, et võidame," lisas ta. "Mängijad tahtsid matši võita, aga nad aru. Meil olid platsil kogenud mängijad nagu Sten Sokk, kes said olukorrast hästi aru ja tema andis sõna teistele edasi."

"Tahaksin tänada noorteklubide treenereid, kes on teinud põhitöö. Täna on nende päev," ütles peatreener eesti keeles lõpetuseks.

Põhja-Makedoonia vastu 14 punkti visanud ja 4 tulemuslikku söötu andnud Kristian Kullamäe nentis, et enne matši oli seis närviline. "Teadsime, mis on laual ja kui me kaotame, siis võime EMist eemale jääda. Väga keeruline oli valmistuda, aga lõppkokkuvõttes läks kõik hästi," rääkis 21aastane tagamängija.