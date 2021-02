Toyota boss ootab koduselt talviselt MM-rallilt tugevat tulemust: oleme küll pinge all, kuid tuleme toime 

Jaapani autotootja masinat on lumisel rajal väga palju testitud. Meeskonna boss usub, et tuleb kiire ralli ning neil lasub soosikutena teatav pinge.

"Oleme tavapärasest pisut suurema pinge all, sest tegu on meie koduralliga ning arendasime autot Soome teedel. Kuid olen kindel, et tuleme sellega toime," lausus Latvala meeskonna pressiteate vahendusel.