Maik-Kalev Kotsar: parim kaotus, mille olen kunagi saanud! 

"Lasime vastased tagasi mängu ja andsime neile võidu. Aga tahtsime lisaaega kindlasti vältida, mistõttu lasime neil kolmest visata ja ei tahtnud seal viga teha. Lisaajal võinuks juhtuda, et nad saavad vajaliku vahe kätte ja võtavad meie koha ära," rääkis Saksamaa klubis Hamburgi Towes palliv Kotsar matši järel.

"Kindlasti oli väga huvitav mäng. Parim kaotus, mille olen kunagi saanud!" kinnitas 24aastane Kotsar, kes vaatas juba tulevikku. "Meil on väga noor tiim. Kõik annavad endast alati parima ja igapäevaselt nähakse tohutult vaeva, et saada paremaks. Usun, et meid ootab väga helge tulevik."