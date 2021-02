Kohtunike eksimuse tõttu kuldmedalist ilma jäänud Hispaania tippkergejõustiklane: sellele pole seletust 

19aastane Vicente, kes on U18 vanuseklassi Euroopa meister nii kolmikhüppes kui ka seitsmevõistluses, tegi esimesel katsel pika õhulennu, millel oli pikkust vähemalt 6.50 m. Kuna maandumisjälg riisuti kohe ära, polnud aga võimalik seda mõõta. Videokordused tõestasid, et hispaanlanna ei astunud üle ning kohtunikud andsid talle pärast vea tunnistamist ühe katse juurde.

"Juhtunule pole selgitust. Kohtunik nägi, et see oli määrustepärane hüpe, kuid ma ei mõista, miks need, kasti ääres olid, arvasid, et see oli üleastutud ning jäljed ära riisusid. Olen praegu nii emotsionaane, sest tahtsin anda endast parima ning kaotasin kohtunike eksimuse pärast. Ootasin meistrivõistlustest palju enamat," lausus Vicente pisarsilmil.