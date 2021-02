VIDEO | Kelly Sildaru avaldas kaadrid sellest, kuidas ta X-mängudel põlve vigastas 

"Pärast seda oli mu põlv üpris valus ning ma otsustasin Big Airis mitte võistelda ja mulle tundub, et ma ei saa ka rennis ega pargis võistelda (nii läkski – toim). Ma olen väga kurb sellepärast. Arst vaatas mu üle ning ta arvas, et vigastasin põlvesidemeid.

Mul on suht sama tunne [nagu eelmine kord], sest mulle tundub, et mu vasak põlv on lõdvem kui parem. See on sama põlv, millel ma juba kord vigastasin ACLi. Õnneks see ei ole väga paistes. Panin jääd peale, mis tegi mu põlve natuke paremaks, aga ma olen endiselt väga pettunud."