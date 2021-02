TEENETEMÄRK 2021 | President tunnustab seitset spordiga seotud inimest 

Kolmel mehel on erinev taust, kuid ordeni pälvisid nad samal põhjusel ehk rallispordi edendamise eest. Nad on kümme aastat korraldanud Baltikumi suurimat rallivõistlust Rally Estonia, millest on tänaseks kasvanud välja MM-etapp. Lisaks spordile on nad sellega andnud märkimisväärse panuse Lõuna-Eesti majandusse.