Spordieluedendaja Tiit Pekk ordenist: see võttis pahviks! 

"See võttis pahviks," tunnistas Pekk telefonitsi Õhtulehele ja lisas, et ei osanud säärast tunnustust oodata.

Pekk ja Peets on juba aastaid koos korraldanud Alutaguse suusa- ja rattamaratone. "See on omamoodi võimalus Ida-Virumaale tagasi anda. Ma praegu igapäevaselt seal ei ela, aga see on võimalus hoida omaltpoolt Ida-Virumaad pildil," sõnas Pekk.