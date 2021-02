Eurosarjas ajalugu teinud Serviti sai teada järgmise vastase. Peatreener Musting: võib vist öelda, et loosiõnne polnud 

"Võib vist öelda, et loosiõnne polnud," kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting käsipalliliidu kodulehe vahendusel. "Kuna loos oli asetuseta, siis leidus võimalike vastaste hulgas kaks-kolm kergemat varianti. Rootsi liiga liidrikoht räägib iseenda eest, aga Ystadi mänge veel vaadanud pole. Ei olnud mõtet seitsme vastase kohta eeltööd tegema hakata, mängudeni on veel peaaegu kuu."

Ta lisas: "Hakkame vaikselt infot koguma ning vahepeal on veel ridamisi Eesti ja Balti liiga kohtumisi vaja pidada. Oli selge, et tugeva vastase saame nii või teisiti. Kui tugeva, selgub juba Ystadiga kohtudes. Muidugi tean, et meeskonnas on legendaarsed Kim Andersson ja Dalibor Doder (38- ja 41aastased olümpiamedalistid – toim.)."