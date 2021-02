TÕE OTSIMINE JÄTKUB | Maradona surma selgitamiseks astuti järjekordne samm 

Mullu oktoobrikuus 60aastaselt surnud Maradona elu lõpu üle on arutletud palju: välja on tuldud väidetega südamerabandusest, liigsest kurnatusest alkoholi ning narkootikumide tõttu ja viimati isegi juttudega, et talle anti salaja unerohutablette, mis surmale kaasa aitasid.

Tõe selgitamiseks on nüüd otsustatud kokku panna meditsiinivaldkonna ekspertide kogu. Nimelt teatas Buenos Aires Times, et antud asjas on kohalik riiklik süüdistustiim andnud sisse avalduse, et märtsikuu alguses koguneks asjatundjatest koosnev tiim, mis hindab, kas Maradona sai enne elu lõppu piisavalt arstlikku abi. Süüdistuse peamiseks väiteks on, et vutilegendile ei osutatud elu lõpus õiget abi ja just see põhjustas mehe südamerabanduse. Selle väite tõestamiseks või ümberlükkamiseks on kokku kutsutud üheksa asjatundjat, kes kogunevad 8. märtsil.