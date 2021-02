Kohalik šerif Tiger Woodsi õnnetusest: tuleb tänada õnne, et ta üldse elus on 

Los Angelese tuletõrje teatas telekanalile CNN, et 45aastane Woodsil tuvastati õnnetuse järel mõlemas jalas mitu luumurdu. Golfimängijale tehti koheselt operatsioon ning nüüdseks on ta ärkvel ja reageerib arstide korraldustele. Ta viibib endiselt haiglas, taastudes vigastustest.

Gonzalez tõdes, et ta on teelõigul, kus Woods avarii tegi, näinud palju õnnetusi, nende seas ka surmaga päädivaid. Selles kohas on kiirusepiiranguks 45 miili tunnis (72 km/h), kuid šerif on paljude sõitjate kiiruseks mõõtnud seal enam kui 130 km/h.

“Tuleb tänada õnne, et härra Woods sellest eluga pääses. Tõik, et tal oli turvavöö kinnitatud, suurendas oluliselt tõenäosust ellu jääda," vahendas Gonzalez'e sõnu Golf Channel.

