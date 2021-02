Ogier usub, et tema tiimikaaslane võib eesseisval MM-rallil ajalugu teha 

Mullu oktoobris 20aastaseks saanud Rovanperä on küll korra jõudnud poodiumile, kuid võitu pole tal õnnestunud saada. Seitsmekordne maailmameister Ogier leiab, et Soomes Lapimaal toimuval Arctic Rally'l, mis on MM-sarja kavas esmakordselt, on tal ajaloo tegemiseks head šansid.

"Tema jaoks pole tegelikult tegu uue etapiga. Ta oli siin Yarisega eelmisel aastal ja ta on lumel alati olnud kiire. Nägime seda eelmisel aastal [Rootsis]. Vanuse poolest võib ta küll noor olla, kuid kuid lumistel teedel on tal kindlasti palju kogemusi," lausus Ogier portaalile Autosport.

Ogier usub, et tiimi ettevalmistus Arctic Rally'ks on kulgenud plaanipäraselt. "Meil oli kaks head testipäeva, üks Jyväskyläs ja üks Rovaniemi kandis. Meil oli hea võimalus kilomeetreid koguda. Oleme märganud uute ja vanade rehvide vahel erinevusi. Testimise käigus on väga tähtis neist aru saada ja arvan, et Pirelli lumerehvid on head," lisas Ogier.