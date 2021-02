TEENETEMÄRK 2021 | Tanel Leok: ajakirjanik helistas ja õnnitles, aga ma ei teadnudki, mille puhul! 

„Mis tunne on? Tore ikka! See on sama, kui võidad ja siis küsitakse, mis tunne on. Hea tunne!“ naeris Leok teenetemärgi pälvimise kohta. Ta selgitas, et polnud 23. veebruari lõunaks ise veel uudisest kuulnud, kui sai kõne ühelt ajakirjanikult. „Ta õnnitles mind, aga ma ei teadnudki, mille puhul! Eks võib-olla helistati presidendi kantseleist ka ja mul oli mõni vastamata kõne, aga igatahes enne selle ajakirjaniku õnnitlust polnud mul sellest aimu.“