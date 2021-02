Indrek Schwede: mõnikord ma märkan, kuidas meie omakeelne ajakirjandus kritiseerib kuidagi väga pimesilmselt 

Indrek, sa oled spordiajakirjandusest tükimat aega eemal olnud, sestap küsin hakatuseks: kuidas sulle kui kõrvaltvaatajale tundub – kas meie spordiajakirjanduse tase on võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga tõusnud, on see langenud või jäänud laias laastus samaks?