RÕÕMUSÕNUM MEESTELE: Katari turniiri korraldajad võtsid rannavollenaisi kuulda ja lubavad neil bikiine kanda 

Saksamaa rannavõrkpalliduo Karla Borger ja Julia Sude lubasid lausa võistlust boikoteerida. "Me teeme oma tööd, aga me ei tohi oma tööriideid kanda. See on ainus riik ja ainus turniir, kus valitsus ütleb meile, kuidas peame oma tööd tegema. Me kritiseerime seda," ütles Borger kodumaal antud intervjuus. "Kas selline riik peaks üldse rannavõrkpalli võistlusi võõrustama?"