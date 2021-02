VIDEO | NATS LIIGA JULGED TÄTOVEERINGUD? MMA-fänne häirib, et puuri lasti haakristidega ehitud vabavõitleja 

Sealjuures polnud tegu nurgataguse võistlusega, sest FNG on üks Venemaa populaarseimaid MMA-võitlussarju. "Rõõm näha, et mees hävitati, aga samas on see nukker, et ta lasti teleekraanile ja talle makstakse selle eest," leidis kolmas Twitteri kasutaja.