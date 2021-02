Maailma parimat kahevõistlejat segas MMi eel põlvehäda: olen olnud väga ettevaatlik 

Norralane kukkus juunis treeningul ja vigastas parema jala põlve. Murest hoolimata on ta võitnud tänavu seitse MK-etappi ja olnud kolm korda teine. Halvemat kohta polegi sarja üldliider ja valitsev maailmameister saanud.

"Põlv on mind häirinud," sõnas Riiber Norra väljaandele VG. "Hüppasin karussellilt pärast Seefeldi etappi maha (ta jättis Klingenthali MK vahele – M. T.), et MMiks treenida, aga ka natuke põlve ravida. See õnnestus."