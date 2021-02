VIDEO | Superhoos Robert Rooba aitas JYPi võiduni ja tõusis Soome liiga väravaküttide edetabelis teiseks! 

Soome liigas viimasel kohale oleva JYPi enesekindluse jaoks oli Eesti Vabariigi aastapäeval saadud võit olulise tähtsusega, kuna meeskond poluńud võidurõõmu saanud tunda koguni kümme mängu järjest. Liigatabelis ollakse 38 peetud mängu juures seitsme võidu, kaheksa viigi (kaks võitu lisaajal) ja 23 kaotusega viimasel kohal - meeskonnal on koos 31 punkti. Tapparal on koos 67 Silma (17-9(6)-12) ning nad on viiendad.