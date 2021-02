Bach hoiatas, et tõstmine võib olümpiamängude kavast välja lennata 

Tõstmine sattus luubi alla möödunud aasta jaanuaris, kui Saksa telekanal ARD avaldas dokumentaalfilmi, mis paljastas, kuidas rahvusvaheline alaliit eesotsas president Tamas Ajaniga on altkäemaksu eest mätsinud kinni positiivseid dopinguproove. Suvel avaldas Kanada professor Richard McLaren uurimisraporti, mis kinnitas, et tõsteliidus on aastakümneid Ajani autokraatsel juhtimisel lokanud korruptsioon. Nüüdseks on Ajan ameti maha pannud, sest tal polnud muud võimalust.

"Kui nendele muredele pole rahuldust pakkuval moel ja õigeaegselt tähelepanu pööratud, siis peab ROKi täitevkomitee üle vaatama tõstmise positsiooni Pariisi ja sellele järgnevatel olümpiamängudel," vahendab Bachi sõnu Inside the Games.

Ta lisas: "Tunnistasime, et IWF tühistas ühe muudatuse antidopingu reeglites pärast [ROKi] täitevkomitee sekkumist, aga märkasime ka seda, et paljusid teisi muudatusettepanekuid, mida ROK, rahvusvaheline testimisagentuur (ITA) ja välised eksperdid tegid, on hoiatustest hoolimata ignoreeritud."