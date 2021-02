OBERSTDORFI MM | Poolfinaalis kukkunud norralanna: mul on kaksikõde, kes on vahel idioot 

"Mul on kaksikõde, kes on vahel natuke idioot," ütles pettunud Lotta Norra rahvusringhäälingule. "Ma ei tea, mis täpselt juhtus, aga seda oleks pidanud vältima."

Lotta on veendunud, et juhtunus on süüdi tema õde. "Ta tuli mulle kurvis liiga lähedale, ma poleks saanud teha midagi teisiti. Ta astus mu suuskadele," sõnas Lotta ja lubas sellest õega rääkida pärast finaali.

"Ta ei julgenud finišis kordagi mulle otsa vaadata, seega arvan, et ta mõistab, et on süüdi. See oli nii ebavajalik," lisas Lotta Udnes Weng. "Parem oleks, et ta finaalis kiiresti suusataks, sest muidu annan talle kolki."