VÄGEV! Teise ameti poolest tuntud Eesti pokkerimängija võitis nimekal turniiril üle 500 000 dollari 

Turniirile pääsemiseks tuli maksta 25 000 dollarit ja pääsme lunastas 70 mängijat. Finaalipäevale ehk eilsele pääses 11 paremat mängijat, nende hulgas ka 23aastane Ladva. Eestlane mängis üle mitu maailma tippnime, teiste hulgas ameeriklase Justin Bonomo, kes on alates 2019. aasta augustist teeninud online-pokkeriga üle 48 miljoni dollari. See annab Wikipedia andmetel talle maailma online-pokkeriga teeninud mängijatest teise koha.

Omavahelises duellis olid Ladval käes risti äss ja poiss, Bonomol omakorda ärtu emand ning poti poiss. Lauda pandi esmalt ärtu poiss, risti viis, ärtu üheksa ning seejärel risti kümme. Kuigi Bonomo oli reatõmbega liidripositsioonil, teenis võidu eestlane, sest all-ini minemise järel pandi viimase kaardina lauda risti kümme. See tähendas, et mõlemal mehel oli käes poiste paar, aga kõrgem teine kaart ehk äss versus emand andis võidu just Ladvale.