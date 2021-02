GALERII | Pulk ja Pupart vedasid Saaremaa kindla võiduni 

Vaheringis on Selveril jätkuvalt 7 punkti, Saaremaal 6. Liider on Tartu, kes pole vaheringis ainsana kaotusevalu tundnud, punkte on neil koos 8. Pärast 28. veebruaril lõppevat Balti liiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.).