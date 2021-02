Talisport Kolm Tartu maratoni osavõtjat andsid positiivse koroonaproovi. Võistluste meditsiinipealik: paanikaks pole põhjust Kadi Parts , täna 20:28 Jaga: M

Tänavune Tartu maraton. Foto: Aldo Luud

Pühapäeval sõidetud Tartu maratonil oli kolm suusatajat, kes on hiljem andnud teada positiivsest koroonaviiruse proovist. Andras Laugamets ehk võistluste meditsiinigrupi juht sõnas, et olukord on kontrolli all.