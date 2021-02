Petter Solberg oma talendikast pojast: olen teda alati toetanud, aga tahtmine peab tulema enda seest 

Norralane Petter Solberg jõudis WRC-sarja 1998. aastal ja viis aastat hiljem krooniti ta autoralli maailmameistriks. Nüüdseks on 46aastane papa-Solberg oma sõitjakarjäärile joone alla tõmmanud, aga WRC-sarja protokollist leiab endiselt Solbergi nime, seekord on sõitjaks tema poeg Oliver.

Isa Petter meenutas, et pärast oma sportlaskarjääri lõppu hakkas ta pojaga rohkem aega veetma ja tutvustas teda mitmetele spordialadele nagu näiteks jäähoki, tantsimine, jalgpall ja tennis. Ta nentis, et noorena oli saavutustest olulisem see, et lapsel oleks lõbus.

Kuigi isa proovis pojale tutvustada ka teisi alasid, oli just autosport see, mis noormehe südame võitis. Isa meenutas seda nii: „Kui ta võttis esimest korda mu rallikrossiato ja tegi esimese sõidu ja load, siis mul ei olnud sellega mingit seotust. Ta helistas ise alaliidule ja rääkis sellest. Ütlesin, et kui ta load ära teeb, siis võib ta mu autoga sõita See oli rohkem nagu nali, aga kui ta selle ära tegi, siis hakkasid asjad muutuma.“

Isa Solberg nentis, et on oma poja automotokarjääri alati toetanud, aga arvab, et sisemine põlemine peab tulema ikkagi Oliverist, mitte isa poolt. Maailma tipptasemel kihutamise kohta sõnas vana Solberg nii: „Üks asi on kiirus, aga teine asi see, mida sa autos tegelikult vajad. Sellel levelil pead sa väga kiiresti leidma lahendusi.“