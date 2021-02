WRC LAPIMAA TÕEHETK! Hyundai peab kihutama täispangale, Toyota on uskumatult enesekindel Kaarel Täll , täna 22:32 Jaga: M

ELU LAPIMAAL: Ott Tänak (keskel) külastas võistluse eel ka jõuluvana kontorit. Foto: Hyundai Motorsport GmbH

Hyundai rallimeeskond kihutab Lapimaal täispangale. Monte Carlo etapp läks tiimi jaoks täielikult aia taha ning tegelikult ei tea keegi, mitu rallit tänavu ühes koroonaviirusega lõpuks toimub. Seega on selge, et iga punkt on ülitähtis ja Arktika võidukihutamiselt vajatakse võitu.