Arktika ralli üks favoriit Rovanperä: olen pettunud, kui kiirust pole piisavalt 

WRC-hooaja teine ralli peetakse sel nädalavahetusel Soomes Lapimaal. Kohalik mees Rovanperä peaks teid tundma hästi ja teda peetakse üheks peamiseks võitjakandidaadiks. „Loodan, et suudan võidu eest võidelda,“ vahendas mehe sõnu Soome ralliportaal rallit.fi. „Loomulikult on siin rohkem pinget ja ootuseid, Me kõik tunneme seda. Aga samas ma ei saa aru, et oleksin väga suure pinge all.“

20aastane soomlane lisas selgituseks olukorra, kui ta oleks nädalavahetuses väga pettunud. „Kui kiirust pole piisavalt, siis olen õnnetu. Alati valmistab pettumust see, kui see on see enda süü või põhjuseks on mõni muu asi. Aga eriti suureks kurvastuseks on see siis, kui oled ise süüdi,“ rääkis soomlane rallit.fi vahendusel.

Stardipositsioonide kohta nentis Rovanperä, et enne olusid nägemata on keeruline hinnata, kellel on eelis ja kellel mitte.

Ralli ajakava:

Reede

TESTIKATSE Vennivaara, 5,69 km, kell 8.31

SS1 Sarrojärvi 1, 31,05 km, kell 15.08

SS2 Sarrojärvi 2, 31,05 km, kell 18.38

Laupäev