TAGASI JUURTE JUURDE! Kristjan Kangur sõlmis uue klubiga kokkuleppe 

Kristjan Kangur sõlmis uue klubiga kokkuleppe täna 16:20

Kristjan kangur (valges). Foto: TalTech Basketball / Catherine Kõrtsmik

„Kristjan Kangur on tagasi oma juurte juures!“ teatas Pärnu Sadama korvpalliklubi reedel. Tiimi juht Johan Kärp ja Kangur said suusõnalisele kokkuleppele, et mehe karjäär jätkub just suvepealinnas.