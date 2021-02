Anatoli Šmigun: oma lapsi treenides kasutasin nii präänikut kui ka piitsa 

Õhtuleht kasutas ekspertidena treenereid, kellel on järeltulija(te) rahvusvahelisele tasemele viimisel suured kogemused. Anatoli Šmiguni vanem tütar Kristina krooniti 2006. aasta Torino mängudel murdmaasuusatamises kahekordseks olümpiavõitjaks ja noorem tütar Katrin lõpetas 1998. aasta Nagano mängudel kolmel distantsil 20 parema hulgas. Alar Seimi poeg Mart on poodiumile astunud nii tõstmise EMil kui ka MMil. Katrin Klaupi tütar Mari on seitsmevõistlejana osalenud EMil ja MMil.