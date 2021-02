Kristjan Ilves: eesmärk oli sõita kümne sisse, aga paraku ei olnud keha selleks täna valmis 

Ilves märkis Õhtulehele Oberstdorfist antud telefoniintervjuus, et hüppega võib tõepoolest rahule jääda. Samas ei olnud viies tulemus tema jaoks üllatuseks, sest ta nentis, et tema keskmine tase hüppemäel on tänavu olnud üpris tugev, lisaks andsid ka eelnenud treeningpäevad aimu, et hüppevorm on hea ning korralikuks hüppeks olid kõik eeldused olemas.