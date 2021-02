WRC AMEERIKA MÄED LAPIMAAL: Tänak ja Adamo keeldusid liiga vara hõiskamast Kaarel Täll , täna 20:44 Jaga: M

Ott Tänak tegi polaarjoone taga õhtupimeduses suurepärase ettaste! Foto: Hyundai Motorsport

Ott Tänak ja Martin Järveoja alustasid ralli MM-sarja teist etappi Lapimaal võimsalt. Reedel oli kavas kaks pikka kiiruskatset ning eestlased võitsid mõlemad. Hyundai boss Andrea Adamo tunnistas, et ta ei tunne uhkust, et tema mehed startisid healt positsioonilt, sest Monte Carlo ralli ebaõnnestus, kuid kokkuvõttes on ta asjade käiguga rahul.