Aasta esimene soe ilm rikkus Ogier' etteaste 

Tõsi, Toyota poolelt näitas head kiirust Kalle Rovanperä, kes tegi esimesel kiiruskatsel sõiduvea ja kaotas kümme sekundit, kuid kokkuvõttes on ta kolmas ja jääb Tänakust maha 20,4 sekundiga. Valitsev maailmameister Sebastien Ogier kaotas kõvasti aega seetõttu, et startis esimesena, Elfyn Evans on viies.