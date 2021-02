Viljandi Tulevik täiendas ridu tervelt viie võõrleegionäriga 

Viljandi Tuleviku spordidirektor Sander Post avaldas veendumust, et varasematel aastatel välismängijate palkamisel oma teed otsinud Tulevik on tänavuste leegionäridega lepingute sõlmimisel teinud tugevat tööd.

“Meie jaoks ei ole välismängijate palkamine olnud nii-öelda sissetallatud rada. Pidime ise katsetama ja seetõttu varasematel aastatel ka paratamatult eksima. Sageli jäi mängijate testiperiood kas lühikeseks või ei saanud me selle vältel piisavalt põhjalikku infot mängijate kohta. Tänavuse hooaja eel oli meie töö peamiseks eesmärgiks minna välismängijatega kindla peale välja ja usun, et oleme sellega hakkama saanud,” lausus Post.

Ta ei välistanud, et meeskonda võib lisanduda veel üks mängija. “Võistkonna ülesandmise tähtajani on veel mõned päevad aega ning töö käib. Kui õnnestub, on hästi, kui ei, pole ka midagi lahti. Me oleme hooajaks valmis, lisas Post.