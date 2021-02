Hyundai boss tunnistas, et on Tänaku tiimikaaslases pettunud 

Ott Tänak on MM-sarja teisel etapil liider ja edestab Toyota noort staari Kalle Rovanperät seitsme kiiruskatse järel 23,3 sekundiga. Soomlasele järgnevad taas Hyundai mehed Thierry Neuville (+38,2) ja Breen (+50,6). Viimane neist hoidis reede õhtul veel teist kohta, kui kaotas Tänakule 16,2 sekundiga. Nüüd ähvardab teda juba viiendaks kukkumine, sest Elfyn Evans (Toyota) tuleb selja tagant pidevalt lähemale.

„Oleksin eelistanud kaksikjuhtimist. Breen jääb selgelt maha ning see polnud kindlasti plaanitud ega tohtinuks juhtuda,“ tõdes Adamo. Tema õnneks liigub Tänak aga kindlalt esikohal ja kontrollib olukorda. „Teeme kõik, et Ott võidaks. Siiski pole ma selgeltnägija ega oska öelda, mis juhtub.“

Igati sümpaatset etteastet teeb 19aastane Olver Solberg, kes istus esimest korda elus Hyundai WRC auto rooli ja võitleb Sebastien Ogier'ga (Toyota) kuuenda koha nimel. „Kindlasti naudib Solberg sõitmist. Ütlesime, et seda ta peabki siin tegema. Ta on teinud imelisi asju. Poleks oodanud, et ta kohe nii kiire on,“ arutles Adamo.