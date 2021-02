VINGE! Egon Kaur võitleb Arktika rallil oma klassi esikoha nimel 

Kaur (Volkswagen Polo GTI R5) kaotab esikohal kihutavale soomlasele Teemu Asunmaale (Škoda Fabia Rally2 evo) 12,5 sekundiga. Kusjuures veel seitsmenda kiiruskatse järel oli vahe 23,7 sekundit. Seega läheb Kaur pühapäevale vastu igati heas seisus, et jahtida võitu!

Kolmandal positsioonil asuv Eerik Pietarinen (Škoda Fabia R5) jääb eestlasest juba enam kui minuti kaugusele. Gregor Jeets (Škoda Fabia Rally2 evo) on WRC3 klassis seitsmes ja kaotab Asunmaale viie minutiga.

WRC2 klassis näitab taset soomlane Esapekka Lappi (Volkswagen Polo GTI R5), kes edestab norralast Andreas Mikkelseni (Škoda Fabia Rally2 evo) 49,8 sekundiga. Georg Linnamäe (Volkswagen Polo GTI R5) on kaheksas, kuid ta kaotas lumevallis kõvasti aega ning jääb Lappist enam kui 21 minuti kaugusele. Et mõista mehe tegelikke võimeid, siis näiteks seitsmendal kiiruskatsel oli Linnamäe WRC2 klassis viies, jäädes 20 km jooksul Lappile alla 32,9 sekundiga.

Teglikult sõidetakse nii WRC2 kui ka WRC3 klassis ühesuguste Rally2 autodega. Kui kõik need piloodid kokku panna, siis on Kaur viies, kaotades Lappile kahe minutiga. Jeets on selles arvestuses 12. (+7.20,8) ja Linnamäe 26. (+21.28,4).