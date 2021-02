Endise Eesti suusatipu mõtisklus: kahtlen, et Norra ajakirjanikud küsisid täna Johaugilt, kas ta huulepulka ikka kasutas 

Saatejuht Tarmo Tiisler uuris külaliselt, kas Seefeldi MMi dopinguvari on Eesti suusatamise kohalt maha raputatud. „Siin on kaks poolt. Halb on see, et Seefeldi skandaal maandus ebasoodsale pinnasele. Eesti suusatamist on teatavasti viimase kümne aasta jooksul raputanud mitmed ebameeldivad sündmused,“ arutles Kokk. „Hea on see, et meil on noor põlvkond, kellel polnud skandaalidega mingisugust kokkupuudet.“