ALGAJA TIIMIJUHI TUNNUSMÄRK? Latvala sõnul tehti Lapimaa MM-etapiks valmistumisel olulisi vigu 

Arktika MM-ralli eel peeti võistluse soosikuteks Toyota masinaid, sest paberil pidanuks neile paremini sobima kiired teed, kus kiiruskatsete läbimise keskmine tempo ületab hooti 130 km/h. Kuid juba reedel selgeks, et Hyundai on etapiks paremini valmis.

Enne viimasest päeva on Toyota sõitjatest esinelikus vaid 20aastane soomlane Kalle Rovanperä, kes hoiab Ott Tänaku järel teist kohta. Elfyn Evans on viies, Sebastien Ogier kukkus suurest mängust laupäevase viimase katse lõpus, kui tegi sõiduvea ja kaotas ligi 20 minutit. Samas ei mahtunud prantslane enne õnnetustki esiviisikussse.

Toyota sõitjate huulilt tuleb nurinat, sest nende masinad on alajuhtitavad ja esirehvide kuluvad kiiremini kui konkurentidel. Alates selles hooajast meeskonda juhtiv Jari-Matti Latvala nendib, et tiim pani ettevalmistusega mööda.

"Kurvid algavad laugelt, kuid lõpus lähevad järsemaks. See tähendab, et autot peab nende lõpus järsult pöörama. Masinad peaksid liikuma sujuvalt, kuid see on meie probleem. Meie autod ei reageeri kurvide lõpus piisavalt hästi ja nad ei sõida piisavalt sisse. Selle asemel hakkasid nad trajektoorist välja kanduma," kirjeldas tiimiboss muresid.