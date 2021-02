Võidumees Tänak kiitis Hyundai insenere ja Lapimaa iseloomuga teid 

"See võit on meie jaoks väga tähtis ja andis meile MM-sarja üldarvestusse head punktid," kiitis Tänak Hyundai meeskonna pressiteate vahendusel.

"Tulime Soome – mis on meie ühe suurima rivaali (Toyota – toim) kodumaa – nii et kindlasti oli teatud survet. Teadsime, et nendega on siin keeruline võidelda, kuid lõpuks oli meil väga hea nädalavahetus.