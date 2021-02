WRC TRIUMF TOYOTA KODUTANDRIL: Tänak ja Hyundai andsid suurele konkurendile tõsise vastulöögi Kaarel Täll , täna 18:35 Jaga: M

TRIUMF: Ott Tänak ja Martin Järveoja tegid polaarjoone taga laitmatu etteaste. Foto: Hyundai Motorsport GmbH

Ott Tänak tõestas taas, et ta on uskumatult kindla närviga mees. Saarlane jäi teist aastat järjest ralli MM-sarja avaetapil punktita ning läks teisele võistlusele vastu suurema pinge all. Lõppeval nädalavahetusel Lapimaal peetud Arktika rallil pani ta ühes kaardilugeja Martin Järveojaga kõik konkurendid paika. Kindel triumf tõstis Tänaku MM-sarjas kõrgesse mängu, kuhu 2019. aasta maailmameister peakski loomulikult kuuluma.