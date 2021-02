Naine on rääkinud: Cristiano Ronaldo kodus lambipirne ei vaheta! 

"Cristiano on superisa ja parim abikaasa (ametlikult pole nende abiellumisest seni küll veel teada antud – toim), kellest ma võiksin unistada," pajatas 27aastane Georgina Itaalia meediale.

"Kuid süüa ta ei tee. Pärast hommikust treeningut on ta väärt üht mehist taldrikutäit kuuma rooga, mis on valmistatud armastusega. Meil on kokk, kuid vahel teen ma ka ise süüa.