TalTech tartlaste hullule viskepäevale vasturohtu ei leidnud 

See, et me nad kaks korda järele lasime oli ka seotud nende ebastandardse koosseisuga. Jäime hätta kaitses meeste jagamisega, pikad pidid lühemaid ja kiiremaid peale võtma. Pisut kavaldasid nad ka oma kaitseformatsioonidega ja see lõi vahepeal meie mängu segamini."