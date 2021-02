Talisport Medalisaju korraldanud Daisy Kudre: tahtsin kodumaal hästi võistelda Kaarel Täll , täna 21:02 Jaga: M

KAHEKORDNE MAAILMAMEISTER: Daisy Kudre tunnistas, et poleks enne Käärikul peetud MMi osanud sellist edu oodata. Foto: Donatas Lazauskas

„Nelja medalit kindlasti ei oodanud! MMi eel unistasin poodiumist ja teadsin, et ehk olen heal päeval selleks suuteline. Aga neli medalit, millest kaks on kuldsed, on lihtsalt super,“ ütleb suusaorienteeruja Daisy Kudre rõõmsalt. 27aastane sportlane jättis seljataha elu edukaima nädala, tõustes Käärikul peetud maailmameistrivõistlustel poodiumile iga kord, kui startis.