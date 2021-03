Ateena AEK kasvandik liitus Nõmme Kaljuga 

Vasakujalgne Tsivelekidis on olnud kõikide Ateena AEK noortevõistkondade kapten ning tema iseloom ja kvaliteet on pälvinud Nõmme Kalju peatreeneri tunnustuse.

"Nõmme Kaljuga liitumine valmistab mulle suurt rõõmu ja olen oma karjääri uue peatüki üle väga põnevil. Kalju on väga hästi organiseeritud meeskond, kus kõik mängijad on omanäolised ja kus kõigil on üks suur eesmärk," kommenteeris oma uut lepingut Giannis Tsivelekidis.