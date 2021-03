Jelena Välbe tahab sportlastele kehtestada karmid reeglid: muidu head tulemust ei tule! 

"Ma ei saa aru, mis toimub Jevgeniga (Belov)," lausus Saksamaal põhja suusaalade MMil viibiv kolmekordne olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister kodumaa meediale. "Rääkisin Marcusega (koondise peatreener Kramer – toim.) südamest südamesse ja ütlesin talle, et Jevgeni peaks Instagrami kasutamise lõpetama. Ta juhib seda ise, teeb toredaid videoid, laadib üles. See kõik häirib keskendumist. Ja kui ta suhtleb nendega, kes talle kirjutavad, läheb asi täitsa käest ära!"

"Kõik, mis on seotud virtuaalmaailmaga, häirib tõeliselt," jätkas Välbe. "Inimene läheb sügavale sinna, kuhu pole vaja minna. Jevgeni on juba oma olemuselt väga salapärane. Parem oleks, kui ta suhtleks rohkem meeskonnakaaslastega, istuks laua taga, naeraks, ega sööks vaikuses. Tavaliselt läheb ta tagasi oma tuppa ja surfab internetis."

Välbe sõnul võeti varem sportlastelt telefonid ära. "Keelasime nende kasutamise," meenutas ta. "Arvan, et peame selle võtte juurde tagasi pöörduma. Ainult range distsipliin võib viia hea tulemuseni, kahjuks ei toimi see muul viisil."

Välbe hinnangul imeb sotsiaalvõrgustik sportlased endasse. "Arvan, et mitte ainult meie, suusatajad, pole kõnealuse probleemiga silmitsi. Mäletan, et oli karm arutelu, kui (laskesuusataja Jevgenia) Pavlova kirjutas viis-seitse minutit enne võistlust Instagramis mõnele inimesele vastuse. Jumal, sa ei peaks oma telefoni võistlusele üldse kaasa võtma. Miks sa seda seal vajad? Olen kindel, et tõeline sportlane ei tohiks niisuguseid asju teha. Ta ei tohiks suhelda inimestega, kes sotsiaalmeedias talle kirjutavad," ütles Välbe.