WRC Arktika rallil teelt välja kihutanud Ogier: ma ei kahetse midagi Toimetas Mihkel Talivee , täna 16:46 Jaga: M

Rally - 2021 Arctic Rally Finland, 2nd round of the WRC, FIA World Rally Car Championship, lapland February 28, 2021, Lapland, Roma, Finland: Ogier Sebastien (fra), Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota Yaris WRC, portrait during the 2021 Arctic Rally Finland, 2nd round of the 2021 FIA WRC, FIA World Rally Car Championship, from February 26 to 28, 2021 in Rovaniemi, Lapland, Finland - Photo Nikos Katikis / DPPI / LiveMedia (Credit Image: © Dppi/LPS via ZUMA Press) Foto: Dppi/Nikos Katikis

Valitsev autoralli maailmameister Sebastien Ogier põrus Lapimaal toimunud Soome MM-etapil. Toyota piloot sõitis teisel võistluspäeval teelt välja ning teenis tänu punktikatse viiendale kohale lõpuks kõigest ühe silma.