Arktika rallil teelt välja sõitnud Ogier: ma ei kahetse midagi 

"Kui kaotad reede õhtul kohe 40 sekundit, on igal juhul edaspidi keeruline. Kui soojemaks läks, oli see normaalne nagu Rootsis esimesena sõitma asudes. Olin kuuendal kohal ja teadsin, et pidin riskima, et nädalavahetusega rohkem punkte koguda. Ma ei ole pettunud ega kahetse, et proovisin suruda. Andsin endast kõik ja tundsin, et suurema osa etapist sõitsin hästi, tegu oli ainult pisikese veaga katse lõpus.