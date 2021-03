Talisport Terviseamet: Tartu Maratoni koroonajuhtumite puhul ei ole tegemist koldega Viljar Voog , täna 18:26 Jaga: M

Tartu Maratonil osalenutest on tänase seisuga andnud positiivse koroonaproovi kümme. Foto: Aldo Luud

Tänase seisuga on kümme Tartu maratonil osalenud inimest andnud positiivse koroonaproovi. Terviseamet on aga seisukohal, et nende nakatunute puhul pole tegu haiguskoldega.