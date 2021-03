Jalgpall Keskkaitsjast Eesti väravakütt mängib José Mourinho valvsa pilgu all! „Esimeses matšis tundsin, et ma ei tohi olla kinnine ega kartlik.“ Kaarel Täll , täna 19:07 Jaga: M

SUUR KLUBI: Maksim Paskotši teeb Tottenhami särgis noortetiimi eest vägevaid etteasteid! Jose Mourinho (paremal) hoiab järelkasvul silma peal! Foto: Billy Shaw / EPA/Scanpix

„Kui tuled väljakule ja näed, et platsi kõrval seisab José Mourinho, siis mõtled küll, et sellist tunnet ikka varem ei kogenud,“ räägib 18aastane Eesti jalgpallur Maksim Paskotši, kes liitus eelmise aasta septembris kuulsa Londoni klubi Tottenhami U18 vanuseklassi võistkonnaga. Põhitiimi lootsiks on seal just Mourinho, kes on aastate jooksul juhendanud ka FC Portot, Londoni Chelsea't, Milano Interit, Madridi Reali ja Manchester Unitedit ning võitnud hulga suuri tiitleid. „Ma ei saa kindlalt öelda, et Mourinho teab, kes ma olen. Aga tean, et ta vaatab meie mänge. Mitte kõiki, aga vahel on ta tribüünil,“ jätkab Tallinnast pärit noormees.